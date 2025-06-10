Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de 697 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 697 bin 988 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saati 22.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 697 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 697 bin 988 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 757 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 889 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 697 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 697 bin 988 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 201 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 75 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.