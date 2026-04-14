Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 947 bin 71 megavatsaat, tüketimi ise 941 bin 160 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşirken, üretimde en büyük pay barajlı hidroelektrik santrallerinden geldi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 773 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 888 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile güneş santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 369 megavatsaat elektrik ihracatı, 1529 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
