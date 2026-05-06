Türkiye'de dün günlük bazda 963 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 381 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 226 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 928 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 963 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 381 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,3 ile akarsu santralleri ve yaklaşık yüzde 13 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 441 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 586 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.