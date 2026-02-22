Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 946 bin 41 megavatsaat, tüketimi ise 939 bin 889 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 19.00'da, en düşük ise 04.00'te gerçekleşti. Üretimde en yüksek paya sahip olan kaynak barajlı hidroelektrik santralleri oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 865 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 91 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 rüzgar enerjisi santralleri izledi.
Türkiye, dün 7 bin 820 megavatsaat elektrik ihracatı, 1724 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.