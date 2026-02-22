Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 939 bin 889 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 865 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 91 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 820 megavatsaat elektrik ihracatı, 1724 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.