Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de günlük bazda 937 bin 249 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 458 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 20.00'de gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 452 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 497 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 29,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,1 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 11,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 382 megavatsaat elektrik ihracatı, 664 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti

Planı Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: Vururuz
Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Merhaba bahar! Şehirde kaydedilen görüntü milyonları büyüledi
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

Savaşta haftalar sonra bir ilk! İran'dan o ülkeye izin çıktı
Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Merhaba bahar! Şehirde kaydedilen görüntü milyonları büyüledi
Muğla'da balık tutarken suya düşüp, boğuldu

Balık tutarken canından oldu! Oltasını almak isterken boğuldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için uyarı: Çok şiddetli geliyor