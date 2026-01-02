Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 476 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 571 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 116 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 960 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 476 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 571 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 778 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 140 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.