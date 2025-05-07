Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de toplam 891 bin 931 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 780 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 21.00'de gerçekleşti. Elektrik üretiminde barajlı hidroelektrik santralleri en fazla paya sahip oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 931 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 780 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 789 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 698 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 931 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 780 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 835 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 687 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.