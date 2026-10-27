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Türkiye'de dün elektrik üretimi tüketimi aştı, barajlı hidroelektrik ilk sırayı aldı

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TEİAŞ verilerine göre Türkiye'de dün 935 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 925 bin 606 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

??? Türkiye'de dün günlük bazda 935 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 606 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 889 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 830 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 935 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 606 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 972 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 430 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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