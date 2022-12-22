Türkiye'de böylesi ilk kez oluyor! Vatandaşlar belediyeden ulaşıma ve suya zam yapmasını istedi

Tunceli'de vatandaşlar belediyenin toplantısına katılarakulaşımda 1,25 TL, suda metreküpü 1,75 TL'lik fiyatlara zam yapılmasını istedi. Toplantıya katılan vatandaşlar, su ve ulaşımın kentte çok ucuz olduğunu dile getirdi.

"FİYATLARA ZAM YAPILMALI"

Toplantıda söz alan bir kişi "Komik bir fiyat, 1 lira 25 kuruş. Çok komik bir fiyat. Buna belediyenin zam yapması gerekiyor. Su konusunda da buna bir şey yapılmalı, güncellenmeli, zam yapılmalı." ifadelerini kullandı.

"TUNCELİ BELEDİYE ÇOK UCUZA TAŞIYOR"

Bu sözler şaşkınlıkla karşılanırken toplantıda eline mikrofon alan bir başka kişi ise "Tunceli Belediyesi çok ucuza taşıyor. Buna yeniden bir zam yapılması gerekir." şeklinde konuştu. Bir başka kişi ise "Gerçekten bir temel ihtiyaçtır. Ama maliyeti düşüktür bana göre. Bak ben açık konuşuyorum; 50 TL'yi geçmiyor." ifadelerini kullandı.

4 YIL SONRA İLK ZAM

HaberTürk'te yer alan habere göre belediye meclisi de halkın bu talebi üzerine 4 yıl aradan sonra su ve ulaşıma zam kararını onayladı. Böylece yeni fiyatlar da yürürlüğe girdi.

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU KONUŞTU

Yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Gene söyleyeyim, ben suyun hiçbir zaman satılmaması gerektiğini düşünen biriyim. Ama böyle bir karar aldı, çoğunluk karar alınca biz azınlık, yapacak bir şeyimiz yok yani. Halk dayanışmak için yaptı yani biz zam yapın demedik." dedi.

Belediye otobüslerindeki öğrenci bileti fiyatı 1 TL'den 2 TL'ye, tam bilet fiyatı ise 1,25 TL'den 2,50 TL'ye yükseltildi. Meskenler için ise su tarifesinde 40 kuruşluk bir artış yapıldı.