Türkiye'de 200 Bin Engelli İstihdam Ediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Türkiye'de 20 sene önce 50 bin engellinin istihdam edildiğini, şu anda ise 200 bin engellinin istihdam edildiğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı paydaşlığında uygulanacak 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri' adlı projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Proje ile gençlerin dijital yeteneklerinin geliştirilmesi ve istihdam edilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, "20 sene önce toplamda 50 bin engellimiz istihdamda iken şu anda 200 bin engellimiz istihdamda. Bu sayının önemli bir kısmı da kamuda memur" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) paydaşlığında uygulanacak ve Avrupa Birliği'nin finanse edeceği 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri' adlı projenin açılış toplantısı Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan'ın yanı sıra TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanvekili Angel Gutierrez Hidalgo ve AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılara proje tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirilen etkinlik, Kariyer.net Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Barış Karadenizli'nin konuşmalarıyla devam etti. Program; TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'nın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Simay Dinç ve Nuray Başar'ın yer aldığı panel oturumuyla noktalandı.