Ülkenin tarım ve ormancılık tarihinin masaya yatırılacağı sempozyum başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında nereden nereye gelindiğini kayıt altına almanın önemine vurgu yaptı. Sempozyumda tarım ve ormancılık politikalarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak.

Ülkenin tarım ve ormancılık tarihinin masaya yatırılacağı " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu" başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, The Ankara Otel'de düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında nereden nereye gelindiğini akademik anlamda kayıt altına almak gerektiğini söyledi.

Söz konusu çalışmaların, gelecek nesiller için, üzerine bir şeyler konulması açısından çok kıymetli olduğunu belirten Yumaklı, "Buradan çıkacak sonuçları mutlak suretle yakından takip edeceğim. Sempozyumun, buradan ilham alarak, dünyanın da kabul ettiği bu çok önemli tarım sektörünün birer mensubu olacak ve katkı verecek olan değerli öğrenci kardeşlerime bir başlangıç noktası olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Yumaklı, Bakanlığının TBMM'de gerçekleştirilecek bütçe görüşmelerine katılmak üzere salondan ayrıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de tarım ve medeniyet arasındaki ilişkinin çok kuvvetli olduğuna işaret ederek, en az 1000 yıldır Türk yurdu olan Anadolu'nun zirai işlemlerin sahası olduğunu dile getirdi.

Özgen, Cumhuriyet'in kurulması için yürütülen çalışmalarda zirai faaliyetlerin modernize edilmesi için de harekete geçildiğini anlattı.

İki gün sürecek sempozyumda, tarım ve ormancılık politikalarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak.