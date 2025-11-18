Haberler

Türkiye Boğazlarından 62 Bin Geminin Geçiş Yaptığı Açıklandı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın 9 ayında Türkiye'nin boğazlarından 62 bin 736 geminin geçtiğini ve Kocaeli'nin en fazla uğranan liman olduğunu belirtti.

MERTKAN ORUÇ/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710 ve Çanakkale Boğazı'ndan 33 bin 26 olmak üzere Türk boğazlarından yılın 9 ayında 62 bin 736 geminin geçtiğini belirtti.

Uraloğlu, AA muhabirine, yılın 9 ayında boğazlardan geçen gemi istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, deniz ulaşımı açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710, Çanakkale Boğazı'ndan 33 bin 26 gemi geçiş yaptı. Böylece yılın 9 ayında boğazlarımızdan 62 bin 736 gemi geçti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu gemilerin 21 bin 235'inin genel kargo,11 bin 437'sinin de dökme yük gemisi olduğunu söyledi.

Konteyner gemisi sayısının da 9 ayda 7 bin 959'a ulaştığını aktaran Uraloğlu, boğazlardan bu dönemde 1 milyar 181,8 milyon gros tonluk geminin geçtiğini bildirdi.

Gemiler en çok Kocaeli'ye uğradı

Uraloğlu, ocak-eylül döneminde Türk limanlarına uğrayan gemilere ilişkin de bilgi vererek "Bu dönemde 16 bin 770'i Türk, 30 bin 854'ü yabancı bayraklı olmak üzere 47 bin 631 gemi limanlarımıza uğradı. Hem Türk hem de yabancı bayraklı gemilerin en fazla uğradığı liman Kocaeli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, söz konusu liman başkanlığına 9 ayda 1967 Türk, 4 bin 946 yabancı bayraklı geminin uğradığı belirterek, Kocaeli'yi, Türk bayraklı gemiler açısından 1374 ile Çeşme, 1331 ile Aliağa ve 1231 ile Ambarlı limanlarının takip ettiğini söyledi.

Yabancı bayrakta ise Kocaeli'nin ardından 3 bin 332 gemiyle Aliağa, 2 bin 654 gemiyle İskenderun ve 2 bin 430 gemiyle Mersin limanlarının geldiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Veriler de ortaya koydu ki ülkemiz, dünya deniz ticaretinin merkezi konumundaki yerini her gün güçlendiriyor. Limanlarımızda 10 ayda elleçlenen yük miktarı da 457 milyon tona, konteyner sayısı 11,7 milyon TEU'ya ulaştı. Limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı 1278'e ulaşırken yolcu sayısı 2 milyonu aşarak rekor kırdı. Bunlar gösteriyor ki Türkiye, artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırıyor ve bunu daha da ileriye taşıyor."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
