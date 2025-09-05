Haberler

Türkiye Bankalar Birliği'nden Kredi Okuryazarlığı Eğitimi

Türkiye Bankalar Birliği, bireylerin kredi sistemi hakkında bilgilerini artırmak ve kredi okuryazarlık düzeylerini geliştirmek amacıyla ücretsiz kredi okuryazarlığı eğitimini hayata geçirdi. Eğitim, kredi kartları, ihtiyaç kredileri ve geri ödeme süreçleri gibi konuları sade bir dille açıklıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık çalışmaları kapsamında "kredi okuryazarlığı" eğitimini hayata geçirdi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, hazırlanan eğitimle bireylerin kredi sistemine dair bilgilerinin artırılması ve kredi okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimle kredi kartları, ihtiyaç kredileri, kredi notu, kredi kullanımı ve geri ödeme süreçleri gibi temel konular sade ve anlaşılır bir dille aktarılıyor.

Kredi okuryazarlığı eğitimiyle günlük hayatta sıkça karşılaşılan kredi işlemleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, böylece hem gençlere hem de yetişkinlere hitap ederek herkesin finansal kararlarını daha sağlıklı almasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

TBB, toplumun tüm kesimlerinin kredi okuryazarlığına sahip olmasının, bireylerin finansal kararlarını daha bilinçli almasına ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanmasına destek olacağını vurguluyor.

Ücretsiz olarak sunulan kredi okuryazarlığı eğitimine "https://egitim.tbb.org.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
