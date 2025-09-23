Türkiye Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Sürdürülebilir Şehirler Temasıyla Kapatacak

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Türkiye ayağının kapanışı, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen "Hareketlilik Sohbetleri: Herkes İçin Sürdürülebilir Şehirler İnşa Etmek" paneliyle gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), AB Bilgi Merkezleri, Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yürünebilir şehirler, bisikletin önemi ve toplu taşıma odaklı çözümlerle herkes için kapsayıcı ulaşım vizyonu paylaşıldı.

Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel mobilite konusunda öncü farkındalık kampanyası Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Türkiye'de düzenlenen son ayağı kapsamındaki etkinliğe, İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Panele, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Mütevelli Heyet Başkanı İsrafil Kuralay, Rektör Yardımcısı Berk Ayvaz, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Ilıcalı'nın yanı sıra İKV Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Kilit, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Kentsel Hareketlilik Yöneticisi Cemil Oğuz, Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, Tüketici Birliği Federasyon Başkanı Mehmet Bülent Deniz, İstanbul Rehberler Odası yöneticileri, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"İki tekerlekli ulaşım ve yaya hareketliliği kolaylaştırılmalı"

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Kuralay, İstanbul'un büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle hareketliliğin azaldığını belirterek, "Daha fazla yürüme, açık alan ve bisiklet kullanımı için çağrıda bulunuyorum. İstanbul'un yedi tepeli coğrafyasının iki tekerlekli ulaşım ve yaya hareketliliği açısından kolaylaştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin ekonomi, çevre ve sosyal boyutlarıyla ele alınması gerektiğine işaret eden Ayvaz da karbon emisyonlarını azaltan, kendi kendine yetebilen ve Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne uyumlu şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini, bu hedeflere ulaşmada bireysel farkındalık ve eylemlerin önemli olduğunu aktardı.

Ilıcalı ise Türkiye'nin bir Avrupa Birliği adayı ülke olarak eğitim ve projelerde önemli adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, "Deprem anında trafik yönetimine ilişkin yürütülen önemli bir AB projesi tamamlanmak üzere. İstanbul Ticaret Üniversitesi, bu tür çalışmalara destek vermeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ilıcalı, moderatörlüğünü İKV Genel Sekreter Yardımcısı Kilit'in üstlendiği oturumda ise İstanbul'daki trafik sorunlarına değindi. Trafik kültürü eksikliği, bireysel araç kullanımının fazlalığı, plansız altyapı, düzensiz sinyalizasyon ve toplu taşıma yetersizliğini temel sorunlar olarak sıralayan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Trafik kazalarının yüzde 99'u, insan hatasından kaynaklanıyor. Çözüm olarak, kısa vadede geometrik düzenlemeler, adaptif kavşak sistemleri, EDS uygulamaları, deniz ulaşımının aktif kullanımı ve çocuklara yönelik trafik bilinci eğitimleri yer alıyor. Orta ve uzun vadede ise toplu taşımanın rehabilitasyonu, yeni nesil metrobüsler, lastik tekerlekli metro sistemleri ve ulaşım-imar planlarının entegrasyonu gerekli. Yetki karmaşasının çözümü için de kadro, kaynak ve koordinasyonu niteleyen '3K Formülü' etrafında yasal düzenlemelerin yapılması önem arz ediyor."

Kilit de İKV'nin 1965'ten bu yana Türkiye-AB ilişkilerine odaklanan bir düşünce kuruluşu olduğunu ve İstanbul AB Bilgi Merkezi'ne ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Herkes İçin Hareketlilik" temasının engelli, yaşlı, düşük gelirli ve kırsal bölgelerde yaşayan kişilerin ulaşım engellerine çözüm üretmeyi amaçladığını belirtti.

Bisikletliler Derneği Başkanı Suyabatmaz, bisikletin 200 yıllık geçmişine rağmen modern şehirlerde yeniden yükselişe geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Almanya'nın Münster şehri, Çin'deki bisiklet yolları ve Avrupa'daki kullanım alışkanlıkları gibi örnekler var. Bisiklet, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkılar sağlıyor. Sağlıktan çevreye, yoksullukla mücadeleden eşitsizliklerin giderilmesine kadar bisikletin kritik bir rolü var. Elektrikli kargo bisikletleri ve bisiklet turizmi gibi yeni ekonomik modeller de önem arz ediyor."

WRI Türkiye Kentsel Hareketlilik Yöneticisi Oğuz da Kadıköy'de yürütülen "Yaşanabilir Mahalle Caferağa Projesi"nin engelsiz erişim uygulamaları, yürünebilirlik analizleri ve taktiksel şehircilik çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini ifade etti.