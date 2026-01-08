Haberler

Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin kararda düzenleme yapıldı

Güncelleme:
Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar güncellendi. Yeni karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek ve tercihli menşe statüsünün kanıtlanmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkındaki kararda düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut kararın 67. maddesi Pan-Avrupa ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon sistemleri kapsamında eşyanın hem Avrupa Topluluğu hem de Türkiye'yle çapraz kümülasyon imkanı bulunan ülkelerden birine ihraç edildikten sonra tercihli tarifeden yararlanmasını düzenliyor.

Kararın 68. maddesi de Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Gümrük Birliği doğrultusunda serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli menşe statüsünün kanıtlanmasına ilişkin hükümleri içeriyor.

Yeni düzenlemeye göre ise Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli menşe statüsünün kanıtlanması doğrultusunda, Pan-Avrupa ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon sistemlerinde yer alan hem Avrupa Topluluğu hem de Türkiye'yle çapraz kümülasyon imkanı bulunan ülkeler Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
