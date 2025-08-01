Türkiye, ABD'nin Yeni Gümrük Tarifelerinde Avantajlı Konumda

TİCARET Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı yeni gümrük tarifelerinde Türkiye'nin en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden olmaya devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Ağustos itibarıyla açıklanan yeni gümrük tarifeleri kapsamında, dünya genelinde yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen oranda vergi artışları yürürlüğe girmiştir. ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler, bu tarihten itibaren ABD'ye ihraç ettikleri ürünler için daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, bu yeni düzenlemede en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin düşük tarife kategorisinde yer alması; ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir. Bu durum, başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır" denildi.

ÖNE ÇIKAN VERGİ ORANLARI

Yeni tarife düzenlemeleri kapsamında öne çıkan oranların aktarıldığı açıklamada, Kanada'ya uygulanan vergi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e, Meksika'ya uygulanan vergi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmasının planlandığı belirtildi. İsviçre'ye yüzde 39, Brezilya'ya yüzde 10'a ilave yüzde 40 ile birlikte toplam yüzde 50 vergi uygulanacağı belirtildi. Ayrıca; Güney Afrika'ya yüzde 30, Vietnam ve Tayvan'a yüzde 20, Japonya'ya yüzde 15 ve Güney Kore'ye yüzde 15 vergi uygulanılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca, ABD tarafında bakır, çelik ve alüminyum ihracatçılarına çelik ürünlerinde yüzde 50 oranında yeni vergi uygulanması kararlaştırılmış; ancak bu artış yalnızca bakır boru ve kablo gibi ürünlerle sınırlı tutulmuştur. Rafine bakır, cevher ve konsantre gibi ürünler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu ani değişiklik, ABD'deki bakır piyasalarında fiyat düşüşüne ve arz fazlasına yol açmıştır. ABD'nin ticaret konusunda henüz uzlaşmaya varamadığı başlıca ortakları arasında Kanada, Meksika, Tayland ve Hindistan gibi bazı Uzak Doğu ülkeleri de yer almakta olup, Hindistan'a yönelik vergiler ek para cezası ile birlikte uygulanacaktır. Öte yandan, çelik, otomotiv ve bakır gibi stratejik sektörlerde uygulanan tarifelere ilişkin olarak Türkiye ile ABD makamları arasında diplomatik ve teknik düzeylerde yoğun görüşmeler sürdürülmektedir. Ülkemiz lehine daha düşük oranların sağlanması amacıyla yürütülen müzakereler yapıcı devam etmektedir. Bu kapsamda, temaslar kapsamında özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörümüze yönelik beklentilerimizin de karşılanması şeklinde bir açılım sağlanması için temaslarımız da sürmektedir. Türkiye'nin önceliği, ABD ile yürütülen dış ticaretin öngörülebilir, adil ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerlemesini sağlamaktır. ABD Başkanı tarafından yayımlanan son kararnamede de görüldüğü üzere, Türkiye müzakere süreci olumlu ilerleyen ülkeler arasında yer almakta; bu da ikili ticaret ilişkilerinde karşılıklı diyalog ve iş birliğinin güçlendiğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.