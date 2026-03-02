Haberler

Türkiye Ekonomisi OECD'de İlk 3'te

Türkiye, geçen yıla ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ilk 3 ülke arasında yer aldı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik yüzde 0,4 ve geçen yılın genelinde yüzde 3,6 büyüme kaydetti.

Çeyreklik büyüme serisini 22'ye, yıllık büyüme serisini de 16 yıla çıkaran Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ülkeler sıralamasında ilk 3'te yer aldı. Türkiye, 3'üncülüğü yüzde 3,6 büyüme kaydeden Polonya ile paylaştı.

İrlanda yüzde 12,6, Kosta Rika da yüzde 4,6 ile en hızlı büyüyen ilk 2 ülke olarak kayıtlara geçti. Sıralamada Türkiye ve Polonya'yı ise yüzde 3,1 ile İsrail ve yüzde 2,9 ile Danimarka takip etti.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri açıklanan OECD ülkelerinden en düşük büyüme kaydedenler ise yüzde 0,2 ile Almanya ve Finlandiya oldu.

Türkiye, G20 listesinde 5'inci sırada

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,6 ile 5'inci sırada yer aldı.

Söz konusu ülkeler arasında 2025'te ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 7,6 ile Hindistan oldu.

Bu ülkeyi yüzde 5,11 ile Endonezya, yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,5 ile Suudi Arabistan izledi.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkelerinin geçen yıl büyüme oranları (yüzde) şöyle:

OECD ÜlkeleriBüyüme OranıOECD ÜlkeleriBüyüme Oranı G-20 ÜlkeleriBüyüme Oranı
İrlanda12,6İsviçre1,4Hindistan7,6
Kosta Rika4,6Birleşik Krallık1,3Endonezya5,11
Türkiye3,6İzlanda1,3Çin5
Polonya3,6Japonya1,1Suudi Arabistan4,5
İsrail3,1Norveç1,1Türkiye3,6
Danimarka2,9Slovenya1,1ABD2,2
İspanya2,8Belçika1Kanada1,7
Litvanya2,8Güney Kore1Birleşik Krallık1,3
Kolombiya2,6Fransa0,9Japonya1,1
Çekya2,5Meksika0,8Rusya1
ABD2,2Slovakya0,8Güney Kore1
Letonya2,1İtalya0,7Fransa0,9
Hollanda1,9Avusturya0,6Meksika0,8
Portekiz1,9Macaristan0,4İtalya0,7
Kanada1,7Almanya0,2Almanya0,2
İsveç1,5Finlandiya0,2

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
