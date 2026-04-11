Türkeli'de üretime 'sosyal yardım' desteği

Sinop'un Türkeli ilçesinde, "Hassas Grupların Desteklenmesi Projesi" kapsamında vatandaşlara yönelik sera naylonu dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje çerçevesinde finanse edilen sera naylonları, düzenlenen programla hak sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, gerçekleştirilen destekle birlikte özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşların tarımsal üretim faaliyetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Proje sayesinde hem üretimin artırılması hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan, yetkililer benzer desteklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Dağıtım programına Vakıf Müdürü Mehmet Enis Dincel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mediha Elmas ile kurum personelleri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı