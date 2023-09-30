Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası kapsamında depremzedelere 3,5 milyar TL bağış yaptı

Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası çerçevesinde depremzedeler için yaptığı 3,5 milyar TL'lik bağışın ilk taksitini ödediğini duyurdu. Geri kalan miktarın ise Ocak 2024'te ödeneceği belirtildi.

Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için yaptığı 3,5 milyar TL'lik bağışın bu ay yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL'lik ödemeyi yaptığını açıkladı. Geri kalan bölümün ise Ocak 2024'te ödeneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için yaptığı 3,5 milyar TL'lik bağışın bu ay yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirdi. Aynı karar gereği kalan 1 milyar 750 milyon TL'lik bölüm ise Ocak 2024'te ödenecek."