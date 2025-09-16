Türk Yer Hizmetleri Yaz Operasyonunu Başarıyla Tamamladı

Türk Hava Yolları yer hizmetleri iştirakçisi Türk Yer Hizmetleri Anonim Şirketleri (TGS), yaz operasyonunun büyük bir başarıyla tamamlandığını duyurdu. TGS, faaliyet gösterdiği 10 havalimanında toplam 254 bin 385 uçuşa ve 40 milyon 574 bin 423 yolcuya hizmet verdi.

TGS Yer Hizmetleri A.Ş., 2025 yaz operasyonunu büyük bir başarıyla tamamladığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan şirket, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışının ön planda tutularak yaz sezonunun geride bırakıldığını vurguladı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan dönemde, TGS'nin faaliyet gösterdiği 10 havalimanında toplam 254 bin 385 uçuşa ve 40 milyon 574 bin 423 yolcuya hizmet verildi.

Uçuş sayısında yüzde 9, yolcu sayısında yüzde 8,1 artış

Geçtiğimiz yıla kıyasla 2025 yaz operasyonunda uçuş sayısı yüzde 9, yolcu sayısı ise yüzde 8,1 oranında artış gösterdi. TGS'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu başarıda emeği geçen çalışanlarına, iş ortaklarına ve yolculara teşekkür ederek, "Hep birlikte ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL