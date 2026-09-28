Türk Yatırım Fonu, Almatı Havalimanı'na 20 milyon dolara kadar destek verecek

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Türk devletlerinin ortaklaşa kurduğu ilk uluslararası finans kuruluşu olan Türk Yatırım Fonu (TYF), Kazakistan'daki Almatı Uluslararası Havalimanı'nın modernizasyonu için uluslararası düzeyde sağlanan finansmana 20 milyon dolara kadar destek verecek.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, Orta Asya'nın en yoğun havalimanı olan Almatı Uluslararası Havalimanı, bölgeyi küresel pazarlara bağlayan kritik bir kapı görevi görüyor.

TYF de havalimanının modernizasyonunu desteklemek amacıyla Bank of America (BofA) tarafından düzenlenen 670 milyon dolar tutarındaki finansmanın bir parçası olarak 20 milyon dolara kadar taahhütte bulundu.

TYF'nin taahhüdü, havalimanının sermaye yatırımı programını, altyapısını, kargo kapasitesini, operasyonel dayanıklılığını ve çevresel performansını destekleyen BofA tarafından düzenlenen kredi imkanının bir parçasını oluşturuyor.

Kazakistan'ın hava kargosunun yaklaşık üçte ikisini karşılayan havalimanı, Air Astana'nın ana üssü konumunda bulunuyor.

Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı (Orta Koridor) üzerinde yer alan havalimanı, bölgesel ticaretin kolaylaştırılmasında, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinde ve Avrasya genelinde bağlantısallığın artırılmasında stratejik rol oynuyor.

Yılda 11 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanının, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yolcu ve kargo kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Havalimanı, Türkiye merkezli TAV Havalimanları tarafından işletiliyor. Bu girişim, TYF'nin kurucu üye ülkelerinden olan Kazakistan ile Türkiye arasındaki giderek büyüyen ekonomik ortaklığı yansıtıyor.

"Daha fazla ortaklığın önünü açmasını temenni ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Yatırım Fonu Genel Direktörü Ramil Babayev, altyapının, bölgesel entegrasyonun bel kemiği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TYF, bu finansmana katılarak Türk dünyası genelinde daha güçlü bir bağlantısallığa, daha dirençli ticaret koridorlarına ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye yatırım yapmaktadır. İlk ulaşım altyapısı yatırımımız ve uluslararası sendikasyon finansmanına ilk katılımımız olan bu işlem, TYF'nin bölgesel öneme sahip projeler için önde gelen küresel finans kuruluşlarıyla birlikte uzun vadeli sermayeyi nasıl harekete geçirebileceğini göstermesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bu işlemin, üye devletlerimizin refahına ve ekonomik entegrasyonuna katkı sağlayacak daha fazla stratejik ortaklığın önünü açmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA