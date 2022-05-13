Türk vatandaşlığına geçmek için alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara yükseltildi - Haberler

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Türk vatandaşlığına geçmek için alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara yükseltildi

Haberler.com - Uğur Birdal - Ekonomi
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Türk vatandaşlığı için alınması gereken konut fiyatı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş için alması gereken gayrimenkul fiyatındaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yabancıların Türkiye vatandaşlığına 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alarak hak kazanabilmesiyle ilgili tartışmalar üzerine, 13 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında, "Vatandaşlık hakkı kazanmak için satın alınması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara çıkarılması kararı alındı" haberleri medyada yer almıştı.

12 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de konuya ilişkin karara yer verildi. Karara göre vatandaşlık kanunundaki 250 bin ibaresi 400 bin ile değiştirildi. Mülk alanların taşınmazı 3 yıl boyunca satmaması şartı da bulunuyor. Karar 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kararla ayrıca, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Bu karar ise bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

Türk vatandaşlığına geçmek için alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara yükseltildi

Türk vatandaşlığına geçmek için alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara yükseltildi

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Pasaport, Ekonomi, Güncel, Haberler

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