Türk vatandaşlığına geçmek için alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara yükseltildi

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş için alması gereken gayrimenkul fiyatındaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 NİSAN'DA MEDYADA YER ALMIŞTI

Yabancıların Türkiye vatandaşlığına 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alarak hak kazanabilmesiyle ilgili tartışmalar üzerine, 13 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında, "Vatandaşlık hakkı kazanmak için satın alınması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara çıkarılması kararı alındı" haberleri medyada yer almıştı.

3 YIL SATMAMA ŞARTI BULUNUYOR

12 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de konuya ilişkin karara yer verildi. Karara göre vatandaşlık kanunundaki 250 bin ibaresi 400 bin ile değiştirildi. Mülk alanların taşınmazı 3 yıl boyunca satmaması şartı da bulunuyor. Karar 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

500 BİN DOLARLA BES'E GİRENLERE DE VATANDAŞLIK VERİLECEK

Kararla ayrıca, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Bu karar ise bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar: