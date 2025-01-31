Türk Telekom Ventures PİLOT Programı'na Başvurular 10 Şubat'ta Başlıyor

Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un 13'üncü dönem başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, PİLOT programına katılan girişimler ofis alanı, teknolojik altyapı, iletişim desteği ve alanında uzman isimlerden mentörlük olanaklarından faydalanacak. Girişimler, ayrıca Türk Telekom ile potansiyel iş birliklerini değerlendirme ve şirketin geniş yatırımcı ağına erişme fırsatı elde edecek.

PİLOT programını başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği almaya hak kazanabilecek, yurt dışında kendilerine özel olarak hazırlanan eğitim programına katılabilecek ve Türk Telekom'un küresel ağından yararlanarak uluslararası pazarlara açılma imkanı bulacak.

Başvurular, 10 Şubat'tan itibaren Türk Telekom Ventures PİLOT'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

"Girişimlere maddi destek sunmakla kalmıyor, iş birlikleri ve mentörlüklerle proje geliştirmelerine destek oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Türk Telekom Ventures ile Türkiye'nin girişim ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahiplendiklerini belirtti.

Başarılı girişimleri bir üst noktaya taşımak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Özhan, girişimlerin globale açılmalarında aktif rol oynadıklarını kaydetti.

Özhan, "PİLOT programı ile geride bıraktığımız 12 dönemde 121 girişime toplamda 70 milyon lira nakit desteği sağladık." bilgisini paylaştı.

Bu girişimlerden 66'sının toplam 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini geliştirme imkanı yakaladığını vurgulayan Özhan, şunları kaydetti:

"Girişimlere sadece maddi destek sunmakla kalmıyor, iş birlikleri ve mentörlüklerle proje geliştirmelerine destek oluyoruz. Hem Tahtakale'de yer alan SANTRAL hem de ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde çalışabilecekleri fiziki ortamlar oluşturduk. Girişimcilik ekosisteminin kalbi olarak adlandırılan Silikon Vadisi'nin başarılı atmosferini ülkemize taşımak amacıyla kurduğumuz San Francisco'daki Türk Telekom Ventures ofisimiz, girişimlerin dünyaya açılma yolculuğunda önemli bir bağlantı noktası oluyor.

Geçtiğimiz yıl Stanford Üniversitesi ile özel olarak tasarladığımız programla, mezun girişimlere girişimlerini geliştirerek globale açılmaları için eğitim ve mentorluk imkanı sunduk. Ayrıca global yatırımcı ağlarına sunum yapmalarına olanak sağladık. PİLOT'un 13'üncü döneminde de Türkiye'nin girişim ekosistemini desteklemeye, Türk Telekom Ventures olarak ülkemizin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz."