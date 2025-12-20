Yaay, eTürkiye Kupası'nın isim sponsoru oldu

Türk Telekom'un medya platformu Yaay, bu yıl eTürkiye Kupası'nın isim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknoloji gücünü toplumun her alanı ile buluşturmaya devam ediyor.

Çevrim dışı 1v1 karşılaşmalarla gerçekleşecek Yaay eTürkiye Kupası, turnuva boyunca Tivibu Spor ekranlarından seyirciye ulaşacak.

Yaay eTürkiye Kupası, 29 Aralık-20 Ocak 2026 arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Tüm karşılaşmalar her aşamada Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvada 4 takımlı grup aşamasının ardından çeyrek final mücadelelerine geçilecek.

Yeni sezonda birbirinden iddialı takımların kıyasıya yarışacağı kupa, dünyanın popüler futbol oyunlarından FC 26 üzerinden oynanacak.

Takımlar 95 Gen modu ile oluşturulacak ve grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler bir üst tura yükselecek. Çeyrek finale kalan takımlar, turnuva ağacı formatında eleme usulü maçlara çıkacak.

Finalde karşılaşacak iki takım, ocak ayının son haftasında şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvayı kazanan ekip ise eSüper Kupa'da oynama hakkı elde edecek.

Spora destek veren ve TFF'ye teknoloji desteği sağlayan şirket, Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak Türk futbolunda yeni teknolojilerin uygulanmasında rol üstleniyor.

Sporun gelişimi ve daha geniş kitlelere ulaşması için yıllardır farklı dallarda destekler sunan şirket, ayrıca Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in 2025-2026 sezonu boyunca haftanın öne çıkan iki maçını Yaay platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşturuyor.