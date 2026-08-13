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Türk Telekom gayrimenkul portföyünü değerlendirecek

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Türk Telekom, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verdi.

Türk Telekom, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verdi.

Türk Telekom, gayrimenkul portföyüne ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz gayrimenkul portföyünün değerinin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla, yıllık olarak bağımsız değerleme kuruluşları tarafından değerleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılacak çalışmayla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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