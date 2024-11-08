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Türk Telekom'dan 250 Milyon TL'lik İlk Kira Sertifikası İhracı

Türk Telekom'dan 250 Milyon TL'lik İlk Kira Sertifikası İhracı
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Türk Telekom'un iştiraki TTNET, 250 milyon TL tutarındaki 93 gün vadeli ilk kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamlayarak alternatif finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye yöneldi.

Alternatif finansman çeşitliliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, iştiraki TTNET ile, 250 milyon TL tutarındaki nominal değerli 93 gün vadeli ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını tamamladı.

Türk Telekom'un sabit genişbant ve fiber perakende alanındaki iştiraki TTNET, sermaye piyasalarına yönelik stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, alternatif finansman çeşitliliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, iştiraki TTNET ile, 250 milyon TL tutarındaki nominal değerli 93 gün vadeli ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını tamamladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve %100 bağlı ortaklığı Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen sukuk ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple, piyasa muadillerine göre başarılı bir şekilde kısa sürede tamamlandı.

TTNET, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 7 Haziran tarihinde aldığı 3 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı izni kapsamında ilk kez kira sertifikası ihracına imza atarak Türk Telekom Grubunun finansman çeşitliliğinde önemli bir adım atmasını sağladı. Fiber İnternet Hizmet Paketleri portföyüne dayalı varlık olarak gerçekleştirilen ihraç, alternatif finansman yöntemleriyle yatırımcılara sunuldu. 4 Kasım tarihinde talep toplaması gerçekleştirilen ihraç, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "TTNET'in kira sertifikası ihracı ile Türk Telekom Grubu olarak finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmeye yönelik güçlü bir adım atmış bulunuyoruz. Katılım finans prensipleriyle uyumlu bu enstrüman, grubumuzun sürdürülebilir büyümesi için stratejik bir değer taşıyor. Teknolojik altyapımız, geniş hizmet ağımız ve aralıksız gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla ülkemizin kalkınmasına ve sektörün gelişimine katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda, sermaye piyasalarında daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve ülkemizi geleceğe taşıma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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