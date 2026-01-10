Türk startup geliştirdiği elektrikli mikro aracın üretimine geçmeye hazırlanıyor

Geliştirdiği çıkarılabilir bataryalı elektrikli mikro otomobilini küresel vitrine çıkaran Türk startup Merlyn Motors, aracın üretimine başlamayı planlıyor.

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve teknoloji dünyasının en son yeniliklerine sahne olan CES 2026'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının işbirliğiyle "Türkiye Turcorn Pavilyonu" kuruldu.

Pavilyon'da çeşitli sektörlere yönelik ürünlerini tanıtan Türk girişimler arasında yer alan Merlyn Motors, sürdürülebilir, paylaşımlı kentsel mobilite alanındaki yeteneklerini sergiledi.

Şirketin geliştirdiği elektrikli mikro otomobil, dünyanın dört bir yanından gelen fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Merlyn Motors Kurucusu, Makine Mühendisi Tayfun Selamoğlu, şirketin faaliyetleri ve CES 2026'da tanıttıkları ürüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Elektrikli mikro araçlar geliştirdiklerini belirten Selamoğlu, bu araçların farklı coğrafyalara göre dört tekerlekli motosiklet, mahalle elektrikli aracı gibi isimlerle adlandırıldığını anlattı.

Selamoğlu, aracı hem bireysel hem de paylaşımlı kullanıma yönelik geliştirdiklerine işaret ederek, "Bütünlüğü ve güvenliği tehlikeye atmadan, belirli parçalarında değişiklik yapılabilecek şekilde tasarlanan modüler yapısı sayesinde aracı farklı kullanım durumlarına göre uyarlayabiliyoruz. Tek bir modül üzerinde dört farklı varyant var. Parçalar lego gibi söküp takılarak bir varyanttan diğerine kolayca geçebiliyor." şeklinde konuştu.

"Nvidia programına kabul aldık"

Aracın kolayca değiştirilebilen çıkarılabilir bataryaları sayesinde menzil problemi olmadan yola devam edebildiğine dikkati çeken Selamoğlu, aracın saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceğini söyledi.

Selamoğlu, "V1 olarak adlandırdığımız araca otonom teknolojilerini entegre ederek V2 versiyonuna geçmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çip şirketi Nvidia'nın startupları desteklediği "Inception" programına kabul aldıklarını belirten Selamoğlu, sürdürülebilir mobilite çözümleri geliştirmede Nvidia ile ilerlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Selamoğlu, prototipini tamamladıkları aracın küçük ölçekte üretimine geçmeyi planladıklarını ifade ederek, "Başlangıçta düşük adetlerde üretime başlayıp sonrasında daha fazla üretmek istiyoruz." dedi.

"ABD'de bu araçlar için potansiyel var"

Geçen yıl da CES fuarına geldiğini anlatan Selamoğlu, şunları kaydetti:

"CES 2026'ya gelmemin bir nedeni ABD'de bu işin çok fazla potansiyeli olması. ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 'küçük otomobillerin' üretilmesine yönelik sosyal medya paylaşımı yapmıştı. ABD'de ilgili düzenleyici kurum da bu araçlara yönelik yeni bir sınıflandırma yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla ABD'de büyük bir potansiyel mevcut."

Selamoğlu, CES 2026'ya dünyanın her yerinden binlerce katılım olduğunun altını çizerek, fuarda yatırımcı, müşteri, tedarikçi bulmak, ortaklık kurmak gibi konularda çok fazla görüş alabildiklerini bildirdi.

Bu sene fuara daha hazırlıklı geldiklerini vurgulayan Selamoğlu, "Otomotiv sektörü artık daha çok yazılım ve dijital tarafa kaydı. Büyük otomotiv firmaları yeniliklerini bu fuarda tanıtıyorlar. Burada büyük otomotiv şirketlerinin yöneticileriyle tanışma olanağı da bizim için büyük bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.