Türk şirketleri Mobil Dünya Kongresi'nde gövde gösterisi yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress-MWC) Türkiye'nin yıllardır katıldığını belirterek, "Burada 19'u İstanbul Ticaret Odasının (İTO) koordinesinde, 30'dan fazla Türk firmasıyla birlikte adeta Türkiye çıkarma yaptı diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sayan, AA muhabirine, kongrenin dünyada dijital dönüşüme yön veren bir fuar olduğunu söyledi.

Kongre kapsamında yapılan anlaşmalara dikkati çeken Sayan, bunların özellikle yapay zekanın kullanılması, haberleşmede yerli ve milli teknolojiler ile uluslararası firmalarla gelecek sürece yönelik yatırımlar olduğunu anlattı.

Sayan, bu anlaşmalardan birinin Türk Telekom iştiraki Argela şirketinin gerçekleştirdiği yatırım olduğuna işaret ederek, bunun özellikle dronların takibi ve yönlendirilmesi noktasında önemli proje olduğunu bildirdi.

"31 Mart gecesi büyük ihtimalle lansman programımız olacak"

Tüm vatandaşları 1 Nisan itibarıyla 5G ile buluşturabilmenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Sayan, "Bunun için 31 Mart gecesi büyük ihtimalle lansman programımız olacak. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Operatörlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında 4,5G baz istasyonlarını 5G'ye çevirmenin telaşı içindeler. Bir yandan çok büyük çaplı denemeler yapılıyor. Vatandaşlarımız bazen yolculuk yaparken 5G sinyalini görebilir. Bunlar bizim geniş kapsamlı testlerimiz ki 5G geldiği anda bir problem çıkmasın. 5G'ye ve hıza hazırız diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sayan, kritik dönemlerden geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kritik dönemler, yerlilik ve milliliğin ne demek olduğunu çok net anladığımız bir dönem. Türkiye'nin 30'dan fazla firmasıyla kendi ürünlerini yurt dışına ihraç ediyor olması bizi gururlandırıyor. 2026, bizim için çok önemli. 1 Nisan, 5G lansmanı. Türk Telekomun sözleşmesi 28 Şubat'ta bitiyordu, 1 Mart itibarıyla bu sözleşmeyi uzattık. Bu da bizim için önemli, 2050'ye kadar Türk Telekom bu sözleşmeyi uzatmış oldu, sabitte de çok net fiberleşme hedefiyle. Çünkü 20 milyar dolarlık anlaşmanın 17 milyar doları yatırım yapma yükümlülüğü ve mecburiyeti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz (BTK) bunu kontrol edecek."

Sayan, MWC'ye Türkiye'den katılım sağlayan firmaların stantlarını da ziyaret ederek şirket yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mert Davut
