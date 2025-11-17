Haberler

Türk Otomotiv Sektörü Schaeffler ile Buluştu

Güncelleme:
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve TAYSAD, Türk otomotiv endüstrisinin uluslararası pazardaki gücünü tanıtmak ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için Schaeffler satın alma heyeti ile bir araya geldi. Etkinlik, Türk firmaları ile Schaeffler arasında potansiyel iş birliği fırsatlarını gündeme getirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türk otomotiv endüstrisinin küresel pazarlardaki gücünü tanıtmak ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Schaeffler satın alma heyeti ile bir araya geldi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, OİB ve Schaeffler arasındaki görüşmeler, Türkiye otomotiv sektörünün uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı temsil etti.

Programın ilk gününde heyet, Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin yapısı, üretim kapasitesi ve yatırım potansiyeli hakkında detaylı bilgi almak üzere TAYSAD'ı ziyaret etti. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, sektörün genel görünümü ve uluslararası rekabetçiliğine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, görüşmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Schaeffler gibi küresel bir tedarikçiyle bir araya gelmek, Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu bir kez daha göstermektedir. 540'tan fazla üyemizle ve sağlam mühendislik ile Ar-Ge yetkinliğimizle sektörümüz yalnızca yüksek kaliteli bileşenler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bilgi birikimini ve inovasyonu da ihraç ediyor. Bu tedarikçi günü, iş birliği fırsatlarını keşfetmek ve küresel mobilite ekosisteminde sürdürülebilir büyüme için ortak stratejiler geliştirmek adına değerli bir platform olmuştur."

Türk ihracatçılar, doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, program kapsamında yaptığı değerlendirmede "Düzenlenen alım heyetinin temel amacı, ülkemiz otomotiv OEM ve aftermarket sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızı, dünyanın en önde gelen otomotiv markalarından biri olan Schaeffler Grubu ile buluşturmaktır" ifadesini kullandı. Çelik, sektörün ihracat performansındaki istikrarlı artışı vurgulayarak şunları kaydetti: "TAYSAD ve OİB merkezinde gerçekleştirilen B2B görüşmelerinde 30'dan fazla Türk ihracatçı, Schaeffler temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Bu görüşmeler, Türk tedarikçilerin üretim kabiliyetlerini küresel devlere tanıtmaları açısından büyük önem taşıyor. OİB olarak hedefimiz, bu tür stratejik iş birlikleriyle Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki gücünü daha da pekiştirmektir."

Etkinlik, Türk firmaları ile Schaeffler heyeti arasında potansiyel iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği ikili görüşmelerle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
