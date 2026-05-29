Türk öğrencilerin 9 projesi uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'unun ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Öğrenciler, 4 büyük ödül, 2 ikincilik, 2 dördüncülük ve 1 özel ödül kazandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk öğrencilerin başarısına ilişkin bilgi verdi.

2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda gençlerin yine göğüslerini kabarttığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizi temsil eden 27 öğrencimizin hazırladığı 13 projeden 4 proje Büyük Ödül'e, 2 proje İkincilik Ödülü'ne, 2 proje Dördüncülük Ödülü'ne ve 1 proje Özel Ödül'e layık görüldü. Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
