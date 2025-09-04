Türk Metal Sendikası'ndan MESS'e Yüzde 38,97 Zam Talebi

TÜRK Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülecek 2025-2027 dönemi Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci başladı. Türk Metal Sendikası, ilk 6 ay için yüzde 38,97 zam talep etti.

Özel sektördeki yaklaşık 300 bin çalışanı ilgilendiren ve Türk Metal Sendikası ile MESS arasında imzalanacak Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci başladı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, toplu iş sözleşmesi için hazırlanan sözleşme taslağını Ankara Şubeleri Genişletilmiş Temsilciler Meclisi toplantısında açıkladı.

'İLK 6 AY İÇİN ZAM TALEBİMİZ YÜZDELİK ZAM ARTI SEYYANEN ZAM'

Altundağ, "2025- 2027 yılları arasında iki yıllık olacak şekilde teklif ettiğimiz Türk Metal-MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi taslağımızda ilk 6 ay için zam talebimiz yüzdelik zam artı seyyanen zam formülünden oluşuyor. Sözleşme kapsamındaki üyelerimizin 31 Ağustos 2025 tarihindeki saat ücretlerine 1 Eylül 2025'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için önce 20 zam talep ediyoruz. Bu zammın uygulanmasının ardından yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk 6 ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Böylece istediğimiz bu iki zammın sonucu olarak MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki üyelerimizin saat ücretlerine ilk 6 ay için ortalama yüzde 35,2 zam talep etmiş oluyoruz" dedi.

Altundağ, sosyal haklar konusundaki taleplerini de dile getirerek, "Toplu sözleşmemizin ikinci 6 ayı için saat ücretlerine 6 aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerin, gerçekleşecek 6 aylık enflasyona artı 3 puan iyileştirmeyle zam, dördüncü ve son 6 ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyoruz. Sözleşmemizin içerisindeki Ramazan Bayramı yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlarımıza ise yıllık yüzde 65 zam talep ediyoruz. Diğer sosyal yardımlarımızdan farklı olarak Kurban Bayramı yardımının ise yıllık 80 arttırılmasını talep ediyoruz. Bütün bu sosyal yardımlarımızın ikinci yıllarında ise gerçekleşen yıllık enflasyona artı 5 puan iyileştirmeyle zam yapılmasını da talep ediyoruz. Sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu zamlarla birlikte birinci 6 ay için talep ettiğimiz toplam zam oranımız böylece ortalama yüzde 38,97'yi buluyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,