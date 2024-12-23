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Ciner Yayın Grubu el değiştirdi

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Park Grubu, bünyesinde Habertürk ve Show TV gibi kanalları bulunduran Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Can Grubu'na devretti. Can Grubu'nun bünyesinde ise Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi okullar yer alıyor.

Bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'yi bulunduran Ciner Yayın Holding el değiştirdi. Yeni sahipler ise Can Grubu oldu.

CAN GRUBU TÜM HİSSELERİ SATIN ALDI

Açıklama Habertürk'ün internet sitesinden yapıldı. Açıklamada, Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamını Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalandığı belirtildi.

MEDYA SEKTÖRÜNDEN ÇEKİLDİLER

Park Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

artık izlenir bu kanallar.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ciner grubu , yıkamadığın bileği öpeceksin, Bi de göstermelik tarafsızız demezler mi, seçimde millet ittifakına çalıştınız beceremediniz.

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Yoksa bir tane daha mı böyle yağlayıp yıkayan medya geliyor?

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