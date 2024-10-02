Üye Girişi
Haberler

Türk Markalarının Global Pazarlara Açılması Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Türk Markalarının Global Pazarlara Açılması Ekonomiye Katkı Sağlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Türk markalarının yurtdışına açılmasının stratejik önemi ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar ele alındı. MentorX Kurucusu Emre Koca, yurt dışındaki yüksek kar marjlarını vurguladı ve başarılı uluslararası stratejilerin önemine dikkat çekti.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da "Geleceği Şekillendiren Girişimler: Tecrübe, Strateji ve Vizyon" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türk markalarının global pazarlara açılmasının stratejik önemi masaya yatırıldı. MentorX Kurucusu Emre Koca, Türk markalarının yurt dışı pazarlarına açılmasının ülke ekonomisine sağladığı katkıları anlattı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Konferans Salonu'nda "Geleceği Şekillendiren Girişimler: Tecrübe, Strateji ve Vizyon" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türk markalarının global pazarlara açılmasının stratejik önemi masaya yatırıldı. Etkinlikte konuşan MentorX Kurucusu Emre Koca, yurt dışına açılan Türk markalarının sunduğu fırsatları değerlendirerek, bu durumun Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Etkinlikte İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Dr. Öğretim Üyesi Tuğçenur Ekinci Furtana ve Trendyol Satış Yöneticisi Batuhan Kızıl gibi isimler de katılımcılara tecrübelerini aktardı. Konferansta, organik ve paralı trafik, e-ihracat stratejileri, funnel ve CRM sistemleriyle müşteri kazanımı ve sadakat yönetimi gibi konular tartışıldı.

"Türkiye'de 5 dolara mal ettiğiniz bir ürünü, yurt dışında 160 dolara satabiliyorsunuz"

Emre Koca, yaptığı konuşmada özellikle Türk markalarının yurt dışı pazarlarına açılmalarının sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Koca, yurt dışında kar marjlarının Türkiye ile kıyasla çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Koca, "Türkiye'de 5 dolara mal ettiğiniz bir ürünü, yurt dışında 160 dolara satabiliyorsunuz. Bir müşterimiz Balıkesir'de 5 dolara ürettiği bir ürünü mimarlardan oluşan bir ekiple katma değerli hale getirip 160 dolara Amerika pazarında satabiliyor" dedi. Koca, Türk markalarının global pazarda daha fazla yer almasının ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Koca, markaların yurt dışındaki başarılarının yalnızca ticari bir kazanç olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenadaki ekonomik gücüne de önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Koca, bu süreçte, doğru strateji ve vizyonla hareket eden firmaların, global pazarlarda büyük fırsatlar yakalayabileceklerinin altını çizdi. Konferans boyunca, markaların sürdürülebilir büyüme stratejileri, müşteri sadakati ve dijital dünyada başarılı olmanın yolları gibi konular da detaylı şekilde ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Emre Koca istanbul Ekonomi Türkiye Finans

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

İran'ın açtığı 9 metrelik krateri muhabir canlı yayında gösterdi

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

Erken seçim çağrısı yapan muhalefet bu anketi görmesin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Güncel sıfır otomobil fiyatları! Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! Cemal Enginyurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Cemal Enginyurt kaç yaşında, nereli? Cemal Enginyurt biyografisi! MEB TYP kura sonuçları! MEB temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı? Arzu Çerkezoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu biyografisi! Nuri Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Nuri Şahin hangi takımda? Fatih Portakal ne dedi? Fatih Portakal neden gündem oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Altın yükselecek mi? 2 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim ne günü? Tarihte bugün dünyada neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });