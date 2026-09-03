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Türk Makine Sanayisi Katma Değerli Üretim ve Teknolojiyle Küresel Güç Olmayı Hedefliyor

Türk Makine Sanayisi Katma Değerli Üretim ve Teknolojiyle Küresel Güç Olmayı Hedefliyor
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Türk makine sanayisi, küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak için yüksek katma değerli üretim ve teknoloji yatırımlarına yöneliyor. STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, makine sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek, üretim tecrübesinin Ar-Ge, otomasyon ve yüksek teknolojiyle desteklenmesi gerektiğini, ihracatta katma değerin artırılmasının kritik olduğunu vurguladı.

Türk makine sanayisi, küresel pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmak için yüksek katma değerli üretim ve teknolojiye yöneliyor. Üretimde verimlilik ve maliyet avantajı arayan sanayicilerin yeni nesil makine sistemlerine ilgisi artarken, sektörün ihracatta teknoloji odaklı büyüme hedefi öne çıkıyor.

Türk makine sanayisi, küresel pazarlarda daha yüksek katma değerli üretim ve teknoloji odaklı büyüme hedefleriyle öne çıkıyor. Dünya genelinde sanayicilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak için yeni nesil makine ve üretim sistemlerine yönelmesi, makine sektörünün stratejik önemini artırıyor. Makine sektörünün diğer sanayi kollarının üretim kapasitesini doğrudan etkilediğini belirten STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, Türkiye'nin sahip olduğu üretim tecrübesinin Ar-Ge, otomasyon ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tecelli, "Makine sektörü, diğer sektörlerin üretim kapasitesini doğrudan etkileyen stratejik bir alan. Bu nedenle makine üretiminde sağlanacak her teknolojik gelişme, aslında Türkiye'nin genel sanayi rekabetçiliğine de katkı sağlıyor" dedi.

"Türkiye'nin de üretim gücünü korurken katma değeri yükseltmesi gerekiyor"

Türkiye'nin makine üretiminde sahip olduğu tecrübenin önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Tecelli, ihracatın yalnızca miktarının değil, katma değerinin de artırılması gerektiğine dikkat çekti. Türk sanayisinin küresel pazarlarda daha fazla teknoloji içeren ürünlerle yer almasının önemini vurgulayan Tecelli, "Dünyada rekabet artık daha teknolojik ürünler üzerinden şekilleniyor. Türkiye'nin de üretim gücünü korurken katma değeri yükseltmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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