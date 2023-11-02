Türk Loydu, Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği'nin 12. üyesi oldu

Türk Loydu, Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği'nin (IACS) 12'nci üyesi olmaya hak kazandı. Türk Loydu, deniz güvenliği ve düzenlemelerine katkı sağlayan bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Türk Loydu'nun IACS üyeliği, Türkiye'nin milli kuruluşu olarak büyümeyi ve ülkeye katkı sağlamayı artıracak.

Türk Loydu, Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliğinin (IACS) 12'nci üyesi olmaya hak kazandı.

Türk Loydu Vakfından yapılan açıklamaya göre, kuruluş hikayesi 1930'lu yıllara dayanan ve resmi olarak 11 Eylül 1968'de kurulan IACS, kendini güvenli gemilere ve temiz denizlere adayan ve BM Uluslararası Denizcilik Örgütünün danışmanı statüsünde bulunan uluslararası bir kuruluş olarak öne çıkıyor.

Teknik destek, uyumluluk doğrulaması ve AR-GE yoluyla deniz güvenliği ve düzenlemelerine önemli bir katkı sağlayan Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliğinin üyelerinin, dünya deniz taşımacılığındaki standartlar noktasında çok önemli bir yeri bulunuyor.

Türkiye'de gemi sınıflandırma ve belgelendirme alanında uluslararası bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak öne çıkan Türk Loydu, gerçekleştirdiği faaliyetler ve hayata geçirdiği projeler sayesinde Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliğine üye olmaya hak kazandı.

Denizcilik sektörü başta olmak üzere enerjiden imalata, savunma sanayisinden lojistiğe kadar tüm sektörlerde klaslama, denetim, kalite yönetim ve ileri mühendislik gibi birçok alanda hizmet veren Türk Loydu, IACS'nin 12'nci üyesi olma başarısını gösterdi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Loydu Vakfı Başkanı Oral Erdoğan, Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliğinin 12'nci üyesi olmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Türk Loydu, Türkiye'nin milli kuruluşudur. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gururu yaşıyoruz. IACS üyeliği ile büyümeyi, gelişmeyi ve ülkemize katkı sağlamayı artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.