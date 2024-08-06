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TL'nin reel değeri 3.5 yılın zirvesinde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif kuru endeksi Temmuz 2024'te TÜFE bazında 0,91 puan artarak 62,90'a çıktı. Türk lirasının reel değeri Mart 2021 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da yıllık 12,97 puan arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel efektif döviz kuru endeksini yayımladı. Merkez tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,91 puan yükselişle 62,90 oldu. Endeks, Haziran 2024'te 61,99 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,29 puan artışla 94,40'dan 94,69'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,14 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.

Türk lirasının reel değeri böylece Mart 2021'den bu yana en değerli seviyesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da yıllık 12,97 puan arttı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (1)

Onur null:

bırakın bu işleri ya kelime oyunlarını neyi gizliyorsunuz hükümet olarak o inmiş bu çıkmış tek gerçek var oda ülkemiz perişan halde bittik maf olduk erken seçim acilll

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