TÜRK-İŞ Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Mart ayında açlık sınırının 23 bin 615 liraya, yoksulluk sınırının ise 76 bin 922 liraya yükseldiğini açıkladı.

TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23 bin 615 lira, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 76 bin 922 lira ve bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30 bin 617 lira olarak hesaplandı.

"Gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında gerçekleşti"

Araştırmada gıda ve mutfak enflasyonuna da yer verildi. Buna göre bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında gerçekleşti. Ayrıca 2025 yılının ilk üç ayı itibariyle artış oranı yüzde 12,00 oranında hesaplandı. On iki aylık değişim oranı yüzde 40,62 olurken yıllık ortalama artış ise yüzde 54,87 olarak gerçekleşti.

Araştırmaya göre süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta, süt fiyatlarında bir değişim gözükmezken, peynir fiyatında ise belirli markalar özelinde bir miktar artış tespit edildi. Öte yandan Yoğurt fiyatlarında dikkati çeken önemli bir değişiklik olmadığı gözlemlendi.

"Kuzu etinin kilogram fiyatında ise geçen aya göre yüzde 4 oranında artış olduğu gözlemlendi"

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller ürünlerinin bulunduğu grupta; dana kıyma ve kuşbaşı ile tavuk etinin fiyatında bu ay yine bir miktar artış oldu. Kuzu etinin kilogram fiyatında ise geçen aya göre yüzde 4 oranında artış olduğu gözlemlendi. Balık fiyatları bu ay bir miktar düştü. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan hamsinin kilogram fiyatı geçen ay 270-300 lira arasında iken bu ay 230-250 lira arasında olduğu tespit edildi.

Yine araştırmaya göre yumurtanın fiyatı da yine artış gösterdi. Geçen yıl Mart ayında tanesi 5,68 lira olan yumurtanın ortalama fiyatı bu ay 7,54 lira olarak hesaplandı. Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda önemli bir değişikli tespit edilmedi. - ANKARA