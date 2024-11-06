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Türk İş İnsanları Mali'de Yatırım Fırsatlarını Değerlendiriyor

Türk İş İnsanları Mali'de Yatırım Fırsatlarını Değerlendiriyor
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DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Savaş Geyik, Türk iş insanlarının Mali'de yatırım fırsatları için hazır olduklarını ve işbirlikleri kurma çabasında olduklarını açıkladı. Ziyaret sırasında Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı ile görüşmeler yapıldı ve iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Savaş Geyik, Türk iş insanları olarak tecrübelerini Mali'de değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Geyik, yazılı açıklamasında, iş insanlarından oluşan heyetle Mali'yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Mali'nin birçok bölgesindeki fırsatları yerinde gördüklerini aktaran Geyik, "Türk iş insanlarının tecrübesiyle Mali'nin potansiyelini buluşturmakta kararlıyız. Tarafların avantajlarını birleştirerek ortaklıklar kurmak istiyoruz. Mali'nin Türkiye ile işbirliği yapma isteğinin, ülkelerimiz adına önemli kazançları beraberinde getireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Geyik, üç günlük iş programı kapsamında Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ile görüştüklerini bildirdi.

Türk iş insanlarının yatırımlarını teşvik edecek düzenlemeler beklediklerini belirten Geyik, "İş insanlarımız, özellikle altyapı ve konut inşaatlarında uluslararası tecrübeye sahipler, tekstil yatırımlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Bu tecrübeyi Mali'de değerlendirmek için hazırız." değerlendirmesine bulundu.

Geyik, ziyarette DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi ile Mali Patronat Konseyi arasında ticari ilişkileri teşvik etmek, firmalar ve ekonomi kuruluşları arasında teknik ve sınai işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere bir anlaşma imzalandığını da kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Ekonomi
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