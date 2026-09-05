Türk iş dünyası Hong Kong'a çıkarma yapıyor

Türk iş dünyasının "Kuşak ve Yol Zirvesi" kapsamında Hong Kong'a yapacağı ziyaretin, bölgeyle yatırım ve işbirliği fırsatlarının geliştirilmesinin yanı sıra Türk firmalarının Kuşak ve Yol Girişimi doğrultusundaki projelerde daha fazla yer almalarına katkı sunması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Hong Kong İş Konseyi tarafından "Kuşak ve Yol Zirvesi" kapsamında, 7-11 Eylül'de Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne bir heyet ziyaretinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ziyarette Türkiye-Hong Kong arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ile iş dünyaları arasında doğrudan temasların artırılması hedefleniyor.

Çin'in tarihi İpek Yolu'nu modern altyapı ve ticaret projeleriyle canlandırmayı, Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki küresel ticaret ve altyapı ağlarını yeniden şekillendirmeyi amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında düzenlenen zirveye, özellikle altyapı ve inşaat, bankacılık ve finans, yatırım, madencilik, teknoloji ve inovasyon, elektronik, enerji ve lojistik başta olmak üzere ilgili diğer sektörlerdeki firmaların katılması bekleniyor. Programda taraflar arasında ikili iş (B2B) ve yatırımcı görüşmelerinin yapılması planlanıyor.

Hong Kong'a ihracat bir yılda yüzde 9,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Hong Kong'a ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artışla 976,2 milyon dolar oldu. Bu dönemde söz konusu bölgeden 65,2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylelikle Türkiye, 911 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti.

Türkiye-Hong Kong arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Hong Kong'a ihracatta "mücevherci eşyası", "makineler, mekanik cihazlar", "elektrikli makine ve cihazlar", "gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar", "demir ve çelik" öne çıktı. Buradan yapılan dış alımda ise "mücevherci eşyası", "elektrikli makine ve cihazlar", "basılı kitaplar, resimler vb.", "optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar" ilk sırada yer aldı.

Türkiye, 2024 yılında, yurt dışında yaklaşık 7 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirirken, Hong Kong'a yönelik yatırım 17 milyon dolar oldu. Aynı dönemde yurt dışından Türkiye'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık toplam doğrudan yatırım yapılırken, Hong Kong'un yatırım tutarı 81 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bölge, Türk ihracatçılar için stratejik önemde

Hong Kong, ana kara Çin pazarına hızlı ve kolay erişim sağlaması nedeniyle stratejik noktalardan biri olarak görülüyor. Bu durum, Türk ihracatçılar için de Hong Kong'u, Çin pazarına ve daha geniş Asya-Pasifik bölgesine açılmada önemli bir ticaret ve finans merkezi haline getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ortaya koyduğu, Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirilmesine yönelik vurgusu, Türkiye'nin, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret ve lojistik bağlantılarını güçlendirme hedefini öne çıkarıyor.

Bu kapsamda iş dünyasının Hong Kong'a yapacağı ziyaret, bölgeyle ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra Türk şirketlerinin Hong Kong üzerinden Çin başta olmak üzere Asya-Pasifik pazarlarına erişiminin artırılması, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projelerde, Türk firmalarının daha fazla rol üstlenmesi açısından da önem taşıyor.

Kaynak: AA