Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı

Türk-İş verilerine göre ekim ayında açlık sınırı 20 bin 431 TL'ye, yoksulluk sınırı da 66 bin 553 TL'ye yükseldi. Böylece açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 3 bin 429 liraya çıktı

Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20.431,83 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 66.553,19 TL'ye çıktı.

Asgari ücretin 17.2 TL olarak uygulandığı bu dönemde açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 3 bin 429 liraya çıktı.

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 26.526,77 TL'ye yükseldi.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 3'Ü AŞTI

Gıda enflasyonunda artış aylık yüzde 3,03, 12 aylık yüzde 49,31 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış ise yüzde 68,07 olarak gerçekleşti.