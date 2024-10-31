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Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), açlık sınırının 20 bin TL'yi aştığını açıkladı. Ekonomik krizin etkilerini her geçen gün daha fazla hissetmeye başlayan halk, bu durum karşısında büyük bir şok yaşadı. Türk-İş'in açıklaması, ülkedeki ekonomik durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk-İş verilerine göre ekim ayında açlık sınırı 20 bin 431 TL'ye, yoksulluk sınırı da 66 bin 553 TL'ye yükseldi. Böylece açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 3 bin 429 liraya çıktı

Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20.431,83 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 66.553,19 TL'ye çıktı.

Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı

Asgari ücretin 17.2 TL olarak uygulandığı bu dönemde açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 3 bin 429 liraya çıktı.

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 26.526,77 TL'ye yükseldi.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 3'Ü AŞTI

Gıda enflasyonunda artış aylık yüzde 3,03, 12 aylık yüzde 49,31 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış ise yüzde 68,07 olarak gerçekleşti.

Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı

Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

açlık sınırı Ekonomi 3-sayfa Finans Yaşam

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Yorumlar (1)

emin demirtaş:

BU RAKAMLARI YETKİLİLER GÖRMÜYORMU BU HALK NE YAPACAK HİÇ ORALI OLAN YOK KREDİ KARTLARI PATLAK İNSANLAR ZOR DURUMDA SOKAKLARA İNİN HALKI DİNLEYİN HALKIN CİDDİYETİNE VARIN

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