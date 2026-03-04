Haberler

THY'nin net karı geçen yıl 118,2 milyar liraya çıktı

Türk Hava Yolları, 2024 yılında 113 milyar lira olan konsolide net karını 2025 yılında 118 milyar 208 milyon liraya yükseltti. Şirketin toplam öz kaynakları da önemli bir artış göstererek 911 milyar liraya ulaşmış durumda.

Türk Hava Yollarının (THY) konsolide net karı 2025 yılında 118 milyar 208 milyon liraya yükseldi.

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre şirketin 2024 yılında 113 milyar 378 milyon lira olan konsolide net karı 2025 yılında 118 milyar 208 milyon liraya çıktı.

THY'nin 2024 yılı sonunda 680 milyar 12 milyon lira olan toplam öz kaynakları 2025 sonunda 911 milyar 256 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
