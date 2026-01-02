Haberler

THY'den dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi yatırımı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuracağını duyurdu. Bu projeyle birlikte 26 bin yeni istihdam sağlanacak.

Türk Hava Yolları (THY), 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuracaklarını, 26 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

THY'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Ekonomi
