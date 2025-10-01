Türk Hava Yolları, Dünya Yolcu ve Finans Sempozyumlarına Ev Sahipliği Yapacak

TÜRK Hava Yolları (THY), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Dünya Yolcu Sempozyumu (WPS) ve Dünya Finans Sempozyumu'na (WFS) 5–6 Kasım tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

Sempozyumlar; havacılık, finans, perakende, ödeme sistemleri ve dijital kimlik alanlarındaki küresel liderleri bir araya getirerek yolcu seyahatinin ve havayolu iş modellerinin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında, THY yöneticileri ile birlikte küresel sektör liderlerinin, havacılıktaki dijital dönüşümde Türk Hava Yollarının rolünü vurgulayan açılış konuşmalarına yer verilecek.

THY Genel Müdür (Mali İşler) Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları olarak, IATA'nın ortak WFS/WPS etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolcu seyahatinin dönüşümüne öncülük etmeye, finans, dijital kimlik ve perakende alanlarında yenilikçi çözümlerle sektörün ön saflarında yer almaya kararlıyız. Hedefimiz, yolcularımıza daha akılcı, daha kolay ve daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktır."

IATA Başkan Yardımcısı ve CFO'su Sandrine Le Borgne ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Havacılık büyük bir dönüşümün eşiğinde. Yeni perakende modelleri, yenilikçi ödeme teknolojileri ve dijital kimlik, hava yollarının müşterilere hizmet verme biçimlerini yeniden şekillendiriyor. CFO'lar bu değişimin merkezinde yer alacak; finansal stratejilerin, sistemlerin ve yatırımların sektörün geleceğiyle uyumlu olmasını sağlayacaklar. IATA WFS/WPS, bu değişimleri değerlendirmek, yenilikleri öncülerinden öğrenmek ve stratejileri uyumlu hale getirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor."

Türk Hava Yolları, büyüme stratejisini yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve yolcu memnuniyeti ile uyumlu şekilde ilerleterek sektördeki rolünü pekiştirmeyi hedefliyor.