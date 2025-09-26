Türk Hava Yolları, Boeing ile 75 Yeni Uçak Alımı Anlaşması İmzaladı

UÇAK üreticisi Boeing ile yapılan uçak alımı anlaşması ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "2033 yılı hedefleri doğrultusunda 813 uçaklık filo hedefimize yönelik büyük bir adım attık" dedi.

Butik bir havayolu şirketinden küresel havacılık zirvesine uzanan yolda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Bolat sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada THY'nin 100'ncü kuruluş yıl dönümü olan 2033 yılında büyük hedefleri olduğunu belirten Bolat, "500'üncü uçağımızı filomuza katmaya hazırlandığımız şu günlerde ABD'li uçak üreticisi Boeing ile 50'si kesin ve 25'i opsiyonel olmak üzere toplam 75 geniş gövde yeni nesil uçak sözleşmesi ve 100'ü kesin ve 50'si opsiyonel olmak üzere toplam 150 dar gövde yeni nesil uçak için ön anlaşma imzalayarak 2033 yılında 813 uçaklık filo hedefimize yönelik diğer büyük adımı attık. Dreamliner olarak bilinen Boeing 787-9 ve 787-10'lardan oluşan yeni nesil geniş gövde uçaklarımız bize dünyanın dört bir yanında uçuş ağımızı ve operasyonlarımızı kuvvetlendirme imkanı sunarken verimlilik ve esnekliğimizi de artıracak. Operasyonel parametrelere bağlı olarak yüzde 20'ye yakın yakıt verimliliği sağlayan bu yeni nesil uçaklar kargo ve yolcu kapasitemizi artırmanın yanı sıra çevreye karşı duyarlılığımız ve karbon nötr havayolu olma hedefimiz noktasında da önemli bir adım. 2035 yılında filomuzun tamamı bu yeni nesil uçaklardan oluşacak. Hedeflerimize ulaşmak için paydaşlarımızla güçlü iş birliklerimizi sürdürmeye ve Türk Hava Yolları olarak bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GURURU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Prof. Dr. Ahmet Bolat, "2033 yılında 813 uçaklık bir filoyla 171 milyon yolcu taşıyan bir ekosisteme dönüşmek, 6 kıtaya yayılan kanatlarımızı daha da açmak, ülkemizin en değerli markası olarak halkımızı daha da gururlandırmak ve ülkemize yaptığımız katkıyı artırmak için tüm ekiplerimizle ve var gücümüzle çalışıyoruz. Bu imza vesilesiyle vizyonuyla Türk Hava Yolları markamızı küresel bir güce dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, bu anlaşmada emeği geçen ve azimleriyle Türk Hava Yolları'nın zirveye uzanan yolculuğuna katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yüksekten uçmaya ve Türkiye'nin gururu olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.