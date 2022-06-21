JOHANNESBURG - Türk firmaları Afrika Ticaret Haftası fuarına katılım gösterdi
AA - Murat Özgür Güvendik - Ekonomi
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Türk firmaları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen Afrika Ticaret Haftası etkinliğine katıldı.
Türk firmaları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen Afrika Ticaret Haftası etkinliğine katıldı.
Johannesburg kentindeki Gallacher Kongre Merkezi'nde 19-21 Haziran'da düzenlenen ve ülkenin önde gelen ticaret fuarlarından Güney Afrika Uluslararası Ticaret Fuarı (SAITEX) ile Afrika'nın 7 Büyüğü Fuarı ve HALAL Uluslararası Ticaret Fuarı'na ev sahipliği yapan etkinlikte bu yıl 4 Türk firması stant açtı.
AA / Murat Özgür Güvendik - Ekonomi