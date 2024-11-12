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Türk Eximbank'tan Rekor Sendikasyon Kredisi

Türk Eximbank'tan Rekor Sendikasyon Kredisi
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Türk Eximbank, sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon kredisi ile toplamda 796 milyon dolar kaynak sağladı. Bu işlem, bankanın gerçekleştirdiği sendikasyon kredileri arasında en yüksek hacim olarak dikkat çekiyor.

Türk Eximbank, 367,7 milyon avro, 297 milyon dolar ve 700 milyon yuan olmak üzere toplamda 796 milyon dolar tutarında kaynak sağladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon kredisi uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Banka, 367,7 milyon avro, 297 milyon dolar ve 700 milyon yuan olmak üzere toplamda 796 milyon dolar tutarında kaynak sağlarken, bu işlem bankanın gerçekleştirdiği sendikasyon kredileri arasında en yüksek hacimli işlem olma özelliğini taşıyor.

İşlem, avro ve dolar yanı sıra yuan cinsinden de para birimini içeriyor ve 1 ile 2 yıl vadeli dilimlerden oluşuyor.

İşlemin yüzde 121 oranında yenileme oranı, Türk Eximbank'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerinin küresel bankalar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını ortaya koyarken, söz konusu işlemde, 8'i yeni olmak üzere toplam 27 banka yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 796 milyon dolar tutarındaki bu rekor işlemle ilgili şunları kaydetti:

"Bu işlem bankamızın küresel finans piyasalarındaki güçlü konumunu pekiştirdiği gibi, ihracatçılarımıza sağladığımız desteğin de bir göstergesidir. Sağladığımız kaynak, bankamızın sürdürülebilir kalkınma alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, işlemdeki yenileme oranı, uluslararası kurumların Türk Eximbank'a olan güveninin bir yansımasıdır. Bu kaynak ile beraber 2024 yılının başından bu yana toplamda 6,9 milyar dolar tutarında kaynak temin etmiş olduk. Türk Eximbank olarak önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansman çözümleriyle, Türkiye ekonomisinin ve ihracatçılarının büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Serap Doğan - Ekonomi
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