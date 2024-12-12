Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı

Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı

 Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu

Pentagon'u cevapsız bırakan Türkiye sorusu

Türk ekonomisinde toparlanma yolunda 5 yıl sonra bir ilk yaşandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemeler dengesi verilerini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında cari dengenin 1,88 milyar dolar fazla verdiğini duyurdu. Cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü.

Merkez Bankası, Türkiye ekonomisine dair kritik bir veri olan cari işlemler dengesini açıkladı. Buna göre cari dengede 5 yıl sonra bir ilk yaşandı.

AĞUSTOSTA REKOR FAZLA

Cari denge haziranda 407 milyon dolar, temmuzda 566 milyon dolar, ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar fazla vermişti. Ağustos ayındaki fazla ise 2019'dan bu yana gerçekleşen aylık en yüksek fazla olmuştu.

5 YIL SONRA İLK KEZ 5 AY ÜST ÜSTE FAZLA VERDİ

Eylülde ise cari dengedeki fazla 2 milyar 988 milyon dolar olmuştu. Ekim ayında da 1 milyar 880 milyon dolar fazla veren cari denge, böylece 5 yıl sonra ilk kez 5 ay üst üste fazla vermiş oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA 7.1 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 163 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3 milyar 542 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 450 milyon dolar seviyesinde olurken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 116 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 48 milyon dolar net çıkış ve 20 milyon dolar net giriş oldu.

Türk ekonomisinde toparlanma yolunda 5 yıl sonra bir ilk yaşandı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Terör örgütünün vahşi yüzünü en iyi anlatan video
img

Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
img

Fatih Portakal'ın aylık maaşı akıllara zarar
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Kendinizi kandırırsınız anca HABERLER ekibi :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 12 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (12 Aralık) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki! Instagram ne zaman düzelecek 12 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.