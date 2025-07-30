Türk Devletleri Arasında Ulaşım ve Enerji Bağlantısı Güçlendiriliyor

Türk Devletleri Arasında Ulaşım ve Enerji Bağlantısı Güçlendiriliyor
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Ticaret Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı altında hazırlanan 'Türk Ekonomileri 2024 Raporu'nu duyurdu. Rapor, Türkiye'nin stratejik konumu ile enerji ve ulaşım alanlarındaki iş birliği potansiyelini vurguluyor.

TİCARET Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hazırlanan 'Türk Devletleri Arasında Ulaşım ve Enerji Bağlantısının Güçlendirilmesi' başlıklı 'Türk Ekonomileri 2024 Raporu'nun yayımlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hazırlanan 'Türk Devletleri Arasında Ulaşım ve Enerji Bağlantısının Güçlendirilmesi' başlıklı Türk Ekonomileri 2024 Raporu yayımlandı. Türk Devletleri Resmi Ekonomi Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET) üyesi olarak, söz konusu rapora ülkemiz katkısı T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğümüzün katkıları ve T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iş birliğinde sağlanmıştır" denildi.

Türkiye'nin; Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada yer alan stratejik konumuyla önemli bir jeopolitik avantaja sahip olduğu belirtilerek, "Bu konum, Türkiye'nin lojistik ve ulaştırma faaliyetlerinde bölgesel bir üs haline gelmesine olanak tanımakta ve mal ile hizmet ihracatında önemli artış potansiyeli sunmaktadır. Ayrıca Türkiye, enerji, ticaret ve ulaştırma açısından önemli bir koridor olarak öne çıkmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki ülkeler için enerji ve ulaştırma alanlarındaki iş birliği potansiyelini ortaya koyan bu rapor, TDT 2040 vizyonuna katkı sağlayacak önemli bilgiler içermektedir. Raporun hazırlanmasında katkı sunan Türk Akademi'ye, ERCNET üyesi kurumlara ve Türk Devletleri Teşkilatı'na teşekkür eder; Türk Dünyası olarak iş birliği içinde daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğe yürüdüğümüzü vurgularız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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