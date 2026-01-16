Haberler

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir'deki altın madeni ruhsatını devralıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir İvrindi'deki altın madeninin ruhsatını 50 milyon dolara devralmak için başvuruda bulunacağını açıkladı. Madenin kaynak ve rezerv miktarlarıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir İvrindi'deki altın madeninin ruhsatını 50 milyon dolara devralmak için başvuracağını açıkladı.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantıda, konuya ilişkin alınan kararlar paylaşıldı.

Buna göre, kaynak miktarı 700 bin ons, rezerv miktarı 500 bin ons olan, Türkiye Varlık Fonu iştiraki Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ uhdesinde bulunan, Balıkesir İvrindi'deki altın madeninin devralınmasına, maden ruhsatı devir sözleşmesi imzalanmasına ve bu kapsamda devir işlemlerinin tamamlanması için ilgili mercilere başvurulmasına karar verildi.

Şirket tarafından 50 milyon dolar ruhsat devir bedeli ve net izabe gelirinin yüzde 2,5'ine tekabül eden tutarın ödenmesi hususunda mutabık kalındı.

Ruhsat devir bedelinin üç eşit taksitte ödeneceği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"İlk taksit olan 16 milyon 666,6 bin dolar tutarındaki ödeme (KDV istisna belgesi Türk Altın İşletmeleri AŞ tarafından temin edilene kadar) Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ'ye avans olarak sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, ikinci taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Mart 2027'de, üçüncü taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Aralık 2028 tarihi veya ruhsat sahasındaki cevherden altın üretimine başlanma tarihinden hangisi önce gerçekleşirse o tarihte olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir."

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Karnesini alıp eve dönerken gözyaşlarına boğuldu
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Karnesini alıp eve dönerken gözyaşlarına boğuldu
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor