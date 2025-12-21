Haberler

Turistik Doğu Ekspresi yarın Ankara'dan yola çıkıyor

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerinin yarın başlayacağını ve 1 Mart 2026'ya kadar süreceğini duyurdu. Ekspres, Türkiye'nin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmayı sürdürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerinin yarın başlayacağını ve 1 Mart 2026'ya kadar devam edeceğini bildirdi.

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Trenin, 2019'dan bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmayı sürdüreceğini belirtti.

Uraloğlu, ekspresin rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağına işaret ederek, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri yarın başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihlerinde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars- Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekspres bugüne kadar 81 binden fazla yolcuya hizmet verdi"

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat durulacağını aktaran Uraloğlu, 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapıların, kartpostal tadında manzaralar sunacağını kaydetti.

Uraloğlu, ayrıca, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin, 160 yolcu kapasitesine sahip olduğuna değinerek, yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini vurguladı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin, başta gençler ve doğa tutkunları olmak üzere, her kesimden büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi





